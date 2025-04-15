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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية

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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:54 ص

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور عدد من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة.

وكانت قد أعلنت الكنيسة، عن كيفية المشاركة، لحضور صلوات الجمعة العظيمة الموافق 18 أبريل 2025، إذ يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

تنظيم الدخول والمشاركة:

- غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب.
- تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن.
- ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

يذكر أنه لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية، كما ان الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، لابد من الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

علمًا بأن تفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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