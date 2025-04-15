شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 -4-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير السلع الغذائية ،كما ضخت اليوم الثلاثاء 15 - 4- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .
الطماطم 10جنيهات
البصل 10 جنيها .
البطاطس 10جنيهات.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 16 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .
الكوسة بـ 20جنيها.
الباذنجان العروس 20جنيها .
الفلفل البلدي بـ 20جنيها.
الفلفل الألوان بـ60 جنيها .
الليمون بـ 80 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 20جنيها.
الموز البلدي بـ 35 جنيه.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 37 جنيها.
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