شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: المصرى كلما تدين أبدع.. والشخصية المصرية شغوفة بالعمران والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن الإنسان المصري ارتبط منذ القدم بالسماء والقيم الأخلاقية، وهو ما شكّل أحد أبرز ملامح الشخصية المصرية الأصيلة.

وقال الأزهري، خلال كلمته في مؤتمر "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن" المنعقد بأكاديمية الشرطة، إن مصر أرض مباركة، أفاض الله عليها من خيراته، وتجلّى فيها بنوره، لتكون منبعًا للقيم والحضارة.

وأضاف أن مصر ليست فقط حدودًا جغرافية، بل هي الإنسان المصري ذاته، الذي يتميز بالقوة والإبداع، مشددًا على أن نجاحات المصريين في مختلف العصور لا تُعد ولا تُحصى.

وأشار الأزهري إلى أن المصري كلما تدين وتعمق في فهم دينه، كلما أبدع وأسهم في صناعة الحضارة، معتبرًا أن المصري بطبيعته شغوف بالبناء والعمران، وهو ما انعكس تاريخيًا في تأسيس واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية.

وأوضح أن هذه القيم الراسخة في الوجدان المصري، هي المدخل الحقيقي لبناء الشخصية الوطنية الواعية، القادرة على مواجهة التحديات، والمساهمة الفاعلة في استقرار وأمن المجتمع.

واعدت الاكاديمية خطة جادة للتنسيق مع مؤسسات الدولة ل بناء الشخصية المصرية وعدم عقد برتوكولات بين اكاديمية الشرطة وعددا من الجامعات.

نظّمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن"، بحضور نخبة من القيادات الأمنية والفكرية.

يشهد المؤتمر حضور اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، حيث يتم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج وزارة الداخلية، يستعرض أبرز جهود الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب الأمني.

ويناقش المؤتمر محاور متعددة حول مكونات الشخصية المصرية وأثرها في تعزيز الأمن المجتمعي، ويشارك فيه عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الدين، الإعلام، الثقافة، والأمن.

ويلقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، محاضرة يتناول فيها أسس بناء الشخصية المصرية من منظور القيم والمبادئ التي أرستها الشرائع السماوية، والتشديد على دور الخطاب الديني الواعي في تشكيل الوعي المجتمعي.

ومن جانبها، تتحدث الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام الأسبق، عن دور الإعلام والفن في ترسيخ مفاهيم الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية.

كما يناقش الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، تأثير العولمة على مكونات الشخصية المصرية، والتحذير من ذوبان الخصوصية الثقافية في ظل الانفتاح العالمي.

ويسلّط اللواء محمد حازم مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية، الضوء على أهمية برامج الإصلاح والتأهيل العقابي في إعادة دمج المفرج عنهم وتعزيز انتمائهم للمجتمع.

ويتحدث العميد الدكتور أحمد الخضري من قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حول دور الإعلام الأمني في التحصين الفكري والتصدي لحروب الشائعات والمفاهيم المغلوطة.