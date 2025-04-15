شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بيتر ليفنز نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين KU Leuven للعلاقات الدولية، بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية ببلجيكا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس، وذلك لبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات، إلى جانب التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى جامعة القاهرة وتوقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تعزيز العلاقات الجامعية والأكاديمية مع الجامعات البلجيكية على غرار ما تم مع الجامعات الفرنسية.

كما استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ، وأهمية التحالفات الإقليمية، وضرورة ربط التعليم بالصناعة، دعمًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن جامعة كيه يو لوفين KU Leuven تحتل المرتبة 42 عالميًا وفقًا لتصنيف Times Higher Education.