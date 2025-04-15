شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط مشروع الإسكان المتنوع فى 4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان المتنوع لمختلف الفئات في نحو 4 مدن جديدة، والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان ضمن المرحلة الأولي لطرح 400الف وحده سكنية .

ونصت كراسة الشروط أن اجمالي الوحدات المطروحه تصل لـ16 ألف وحدة سكنية في مدن " السلام والمطرية والإسكندرية والإسماعيلية ".

وبدأت وزارة الإسكان طرح كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

ويتضمن الطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

وأكد وزير الإسكان، أن الطرح يأتي أيضآ في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، مؤكداً سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.