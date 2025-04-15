شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الدرجات والنهاية الكبرى لكل مادة بامتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:00 ص

يقدم الخليج 365 تفاصيل ودرجات امتحان كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو المقبل:

- مادة اللغة العربية، 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة التاريخ 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الجغرافيا تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الكيمياء 60 درجة، منها 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الفيزياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الأحياء الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة الرياضيات التطبيقية مخصص لها 30 درجة.

- امتحان مادة الرياضيات البحتة الدرجة النهائية 30 درجة.

- امتحان مادة الإحصاء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة 320 درجة .