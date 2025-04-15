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توزيع الدرجات والنهاية الكبرى لكل مادة بامتحانات الثانوية العامة 2025

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توزيع الدرجات والنهاية الكبرى لكل مادة بامتحانات الثانوية العامة 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:00 ص

يقدم الخليج 365 تفاصيل ودرجات امتحان كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو المقبل:

- مادة اللغة العربية، 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة التاريخ 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الجغرافيا تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الكيمياء 60 درجة، منها 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الفيزياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الأحياء الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

-  مادة الرياضيات التطبيقية مخصص لها 30 درجة.
- امتحان مادة الرياضيات البحتة الدرجة النهائية 30 درجة.
-  امتحان مادة الإحصاء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة 320 درجة .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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