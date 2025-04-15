صور زيارة شيخ الأزهر قبر والده وجده قبل إنهاء رحلة التعافى بالأقصر

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حصل ”الخليج 365” على صور لزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لقبر والده وجده في منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، قبل إنهاء رحلة التعافي الصحية التي قضاها بمسقط رأسه في البر الغربى خلال الأيام الماضية، حيث عاد لمواصلة عمله بصورة طبيعية في مشيخة الأزهر الشريف.

واستقبل أهالى منطقة القرنة زيارة شيخ الأزهر لقبر والده وجده بمنطقة القرنة في غرب المحافظة، ورافقه عدد من أبناء العائلة من آل الشيخ الطيب ورجال الشرطة خلال زيارة القبر والدعاء لوالده وجده بالرحمة، والتقط الأهالى الصور التذكارية معه قبل مغادرة المقابر في طريقه لعمله في العاصمة.

وكان قد شهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، احتفالية مبهجة وسعيدة في منزل آل الطيب بحضور شقيقه الشيخ محمد الطيب ولفيف من أبناء العائلة وضيوفهم، يوم الثلاثاء الماضى، بمناسبة خطبة حفيدة شقيقه في منزل العائلة بحضور أبناء العائلتين وسط أجواء من السعادة بين الجميع.

وظهر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال حفل الخطبة وهو بصحة جيداً ويتعافى تدريجياً بعد قضائه عدة أيام في منزلهم بساحة الطيب في غرب المحافظة لحين تحسن حالته الصحية، حيث حضر خطبة وقرأه فاتحة الدكتورة فاطمة مصطفى محمد الطيب حفيدة شقيق شيخ الأزهر، على الدكتور عبد الرحمن على، بحضور ومباركة جدها فضيلة الشيخ محمد الطيب الحسانى، وجدها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولفيف من الأهل والأحباب والأقارب.

وكان قد عاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى مكتبه واستأنف نشاطه، اليوم الأحد ، بعد تماثله للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة وإصابته بدور برد شديد، قبل عيد الفطر المبارك، نظراً لحالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد منذ منتصف شهر رمضان، ما بين ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض حاد فيها، مما استدعى إلغاء كافة ارتباطاته بناءً على طلب من الطبيب المعالج، وبالفعل قام مكتب فضيلته بإلغاء كافة ارتباطات شيخ الأزهر، كما لم يتمكن من حضور احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.



جانب من زيارة شيخ الأزهر لقبر والده وجدة قبل إنهاء رحلة التعافى بالأقصر



زيارة شيخ الأزهر لقبر والده وجدة قبل العودة إلى عمله بالقاهرة



زيارة شيخ الأزهر لقبر والده وجدة قبل إنهاء رحلة التعافى بالأقصر