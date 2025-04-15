شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينعي النائب سعداوى راغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس المغفور له بإذن الله النائب سعداوى راغب ضيف الله حسين – عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية الذى لقى وجه ربه الكريم .

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب / سعداوى راغب ضيف الله حسين – عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية الذى لقى وجه ربه الكريم ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .