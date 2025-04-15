شكرا لقرائتكم خبر عن صحف قطرية: القاهرة والدوحة تعملان على تعزيز العمل العربى المشترك ووقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصحف القطرية أن القاهرة والدوحة تعملان على تعزيز العمل العربى المشترك من خلال توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وذكرت صحيفة ( الراية) فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان " تنسيق قطري مصري لصالح غزة" أن الدوحة والقاهرة تقومان بأدوار عظيمة لصالح الشعب الفلسطيني، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، مؤكدين موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الإيقاف الفوري وغير المشروط للعدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، أوضحت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها تحت عنوان " علاقات تاريخية "، أن القمة المصرية القطرية بين الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انعقدت في ظرف هام ودقيق لتواكب الأحداث المتسارعة، التي تتعرض لها المنطقة، والتي تحتاج إلى التنسيق والتباحث والتشاور وتبادل الرؤى، حيال القضايا المختلفة، لاسيما ما يتعرض له قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحت عنوان " محطة بارزة في مسار تطور العلاقات القطرية المصرية" ، أشارت صحيفة (الشرق) إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقطر تأتي في إطار حرص البلدين على ترسيخ أسس الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والتعليم، كما تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.