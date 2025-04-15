شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد بعض الأمور التى يجب على مريض الربو تجنبها لتجنب تفاقم أعراض الربو وتشمل:

- أصناف الصابون القوية والعطور

- الدخان والأبخرة

- فراء وريش الحيوانات



واستكملت وزارة الصحة والسكان: بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن:

- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.

- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.

- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.

- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.