- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:54 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد بعض الأمور التى يجب على مريض الربو تجنبها لتجنب تفاقم أعراض الربو وتشمل:
- أصناف الصابون القوية والعطور
- الدخان والأبخرة
- فراء وريش الحيوانات
واستكملت وزارة الصحة والسكان: بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميا.
وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن:
- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.
- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.
- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.
- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.
أشياء يجب على مريض الربو تجنبها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز