أخبار مصر

وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصائح هامة لمرضى الربو منعا للمضاعفات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:54 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد بعض الأمور التى يجب على مريض الربو تجنبها لتجنب تفاقم أعراض الربو وتشمل:

- أصناف الصابون القوية والعطور

- الدخان والأبخرة

- فراء وريش الحيوانات


واستكملت وزارة الصحة والسكان: بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجًا يوميا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إذا كان الشخص مصاب بالربو عليه اتباع التعليمات التالية، خاصة فى فصل الشتاء التى تتضمن:

- الالتزام بتناول دواء الربو كما هو موصوف.

- حول جهاز الاستنشاق الموصوف في كل مكان وبجميع الأوقات.

- إذا وصف الطبيب دواء وقائي فالتزم باستخدامه.

- احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية واحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي وتطعيم المكورات الرئوية الالتهاب الرئوي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، لزيادة أعراض الربو الحادة وقد تصبح خارج السيطرة.


أشياء يجب على مريض الربو تجنبها

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements