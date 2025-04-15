شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تنظم زيارة لمستشفى جامعة زيورخ للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيارة علمية إلى مدينة زيورخ السويسرية خلال شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن برنامج Health Universal Bridges (HUB)، وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وخلق شراكات دولية مع كبرى المؤسسات الطبية حول العالم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن زيارة زيورخ تمثل نقطة انطلاق نحو إنشاء أول مركز وطني متكامل للتأهيل العصبي الحركي للأطفال داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وفقًا لأحدث النماذج السويسرية.

وأوضح، أن التجربة السويسرية التي اطّلع عليها الفريق الطبي للهيئة ستُترجم إلى بروتوكولات تطبيقية دقيقة ضمن منظومة الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة والأمراض العصبية، مما يعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها داخل مؤسساتها الصحية.

وأشار السبكي، إلى أن برنامج HUB يسهم في تأهيل كوادر إكلينيكية قيادية قادرة على تطوير الممارسات الطبية وتحقيق التحسين المستمر، مؤكدًا أن الهيئة تعيد تشكيل مفهوم التعليم والتأهيل الإكلينيكي من خلال برامج التوأمة الدولية.

وأضاف، أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في تعزيز التعاون المؤسسي الفعّال، ويسهم في اندماج مستشفيات الهيئة في شبكات الابتكار الدولية، مع التركيز على توطين التجارب الدولية لتأسيس مراكز تميز تنافسية قادرة على الحصول على الاعتماد الدولي.

وثمّن السبكي، الدعم الكامل من مؤسسة أبوزيد السويسرية للصحة والتعليم، برئاسة المهندس حسام أبوزيد، والتي كان لها دور بارز في دعم وإنجاح هذه الزيارة، في إطار مواصلة جهودها بتقوية الروابط الصحية بين مصر وسويسرا.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة شملت مستشفى زيورخ الجامعي للأطفال (Kinderspital Zürich)، وهي أكبر مركز متخصص في طب الأطفال بسويسرا، بالإضافة إلى مركز كاريوم (Careum) السويسري، الرائد في التعليم الصحي متعدد التخصصات والتعليم بالمحاكاة، وكذلك مركز تحليل الحركة والتأهيل العصبي بمنطقة Affoltern am Albis، والذي يُعد مرجعًا أوروبيًا في التعامل مع الحالات العصبية الحركية المعقدة لدى الأطفال.

وأشارت الهيئة، إلى أن الوفد المشارك تلقى تدريبات تطبيقية مباشرة على أحدث تقنيات تحليل الحركة وتقييم الوظائف العصبية للأطفال، إلى جانب التعرف على نموذج التأهيل متعدد التخصصات (Interdisciplinary Pediatric Neuro-Ortho Rehabilitation)، كما خضع لتدريب عملي بالمحاكاة داخل مركز كاريوم عبر سيناريوهات واقعية وأساليب تقييم جماعي.

كما تضمنت الزيارة، لقاءات مع نخبة من كبار الخبراء، من أبرزهم البروفيسور فرانك روهلي، عميد كلية الطب بجامعة زيورخ ومدير معهد الطب التطوري بالجامعة وعالم المصريات، والبروفيسور أوسكار جيني، والبروفيسورة بيا لاتال، من كبار المتخصصين في تقييم النمو العصبي للأطفال والتأهيل الوظيفي الدقيق.

ولفتت الهيئة، إلى أن مخرجات الزيارة كانت متعددة ومؤثرة، حيث تم إعداد خطة مبدئية لتوطين وحدة تأهيل عصبي حركي للأطفال داخل مستشفى النصر، لتكون أول نموذج مصري قائم على النموذج السويسري، إضافة إلى رفع توصية بتصميم برنامج تدريب داخلي بالمحاكاة بالتعاون مع مركز كاريوم، ليكون جزءًا من مناهج إعداد القادة الإكلينيكيين (Clinical Leaders). كما تم توثيق رحلة المريض داخل وحدات التأهيل السويسرية لاستخدامها كمرجع لبناء النموذج المصري، مع تفعيل التواصل المستمر مع جامعة زيورخ ومركز كاريوم لاستكمال التعاون في مجال التدريب والأبحاث التطبيقية.