شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إحالة مشروع مزاولة المهنة للشعب الهندسية لإبداء ملاحظاتهم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس نقابة المهندسين اجتماع، يوم السبت الماضى، وقد قرر المجلس عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها مناقشة الاستثمارات المرتبطة بشركة الدهانات، بحضور المستشار القانوني للنقابة، حيث تم بحث النقاط المعلقة مع مجلس إدارة الشركة، وسُبل تعظيم عوائد استثمارات النقابة بها.

وقرر المجلس إحالة مشروع لائحة مزاولة المهنة إلى الشُّعب الهندسية المختلفة لإبداء ملاحظاتهم خلال أسبوعين، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجنة المختصة بالمراجعة والصياغة النهائية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، وكيل النقابة، على أن تُعرض الصيغة النهائية على مجلس النقابة في جلسته المقبلة.

كما وافق المجلس على بدء الإجراءات التنظيمية لفعالية "جوائز المعماريين العرب 2025"، مع الاستعانة بشركات متخصصة في مجالات التسويق، لضمان ظهور الحدث بالمستوى اللائق.

وفي سياق متصل، تقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس يحيى الطنباري، وعضوية كل من المهندس علاء ريحان، والمهندس السيد حسن، والدكتور المهندس محمد عباس، لإعداد تقرير شامل عن مشروع الشقق السكنية بمدينة ناصر – الهضبة الغربية بأسيوط، منذ مراحل شراء الأرض وحتى الإعلان عن آلية الطرح، إلى جانب بحث شكاوى المتقدمين للحجز.

وتضمنت قرارات المجلس أيضًا:

- بدء الإجراءات القانونية لانتخاب مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالبحر الأحمر خلال انتخابات 2026، بعد مراجعة الجمعية التأسيسية وإدارة الفتوى بمجلس الدولة.

- اعتماد محاضر كل من لجنة الشكاوى والتظلمات، اللجنة الاستشارية العليا، لجنة المعاشات، واللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار.

- الإعلان عن مؤتمر صحفي غدا الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرًا، لعرض الرؤية التي توصلت لها لجنة إعمار غزة بشأن المرحلة العاجلة من إعادة الإعمار.

- الموافقة على بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات والمعلومات والفضاء، بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.

- إجراء تقييم شامل لأداء اللجان النقابية بالنقابة العامة خلال الفترة الماضية.

- توجيه الشكر للعاملين الذين بلغوا السن القانونية على جهودهم وإسهاماتهم في خدمة النقابة.



