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ماذا يجب وضعه فى حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج

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ماذا يجب وضعه فى حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:08 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على مريض السكر المسافر لأداء مناسك الحج وضع العديد من الأشياء فى حقيبة سفره مثل:

- أدوية كافية ومسحات طبية

- وجود كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن

- جهاز قياس السكر المحمول

- معقم يدين وكمامات

- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته

وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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