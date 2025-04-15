شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يجب وضعه فى حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أبريل 2025 10:08 ص
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على مريض السكر المسافر لأداء مناسك الحج وضع العديد من الأشياء فى حقيبة سفره مثل:
- أدوية كافية ومسحات طبية
- وجود كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن
- جهاز قياس السكر المحمول
- معقم يدين وكمامات
- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته
وتابعت وزارة الصحة والسكان: إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.
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