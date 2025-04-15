شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبترول تبحث متطلبات العمال وتعزيز دور اللجان النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة، الاجتماع التنظيمي الموسع الذي عقد بمقر النقابة بحدائق القبة، بحضور أعضاء اللجان النقابية، أمناء العموم، ومساعديهم، إضافة إلى ممثلي أمانات العروض والمزايا، التدريب والتثقيف، والعضوية والتنظيم.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، من بينهم: محمود موسى، أمين صندوق النقابة العامة، حسام فاروق، سعيد زكريا، صبري عبدالعزيز، محمد يسري، المهندس أحمد نسيم، بالإضافة إلى هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي للنقابة، وعبدالله مشهور، أمين العلاقات العامة، ومحمد صلاح، عضو المجلس التنفيذي.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها آخر مستجدات الدورة النقابية الحالية، ومتطلبات العاملين في شركات البترول، وسُبل تعزيز التواصل مع الكوادر النقابية على مستوى المواقع المختلفة.

وأكد عباس صابر خلال كلمته، أن اللقاء يأتي في إطار حرص النقابة على التواصل المستمر مع اللجان النقابية، وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات العاملين. كما دعا أعضاء اللجان إلى تكثيف الجهود والعمل بإخلاص لإنهاء مطالب العمال، وحث العاملين في المواقع المختلفة على بذل أقصى ما لديهم من جهد لرفع كفاءة القطاع وتشجيع روح الابتكار.

من جانبها، أشادت عايدة محي الدين بدور اللجان النقابية خلال الفترة الماضية، لا سيما في مجالات التواصل، التدريب، والتعاقدات، معربة عن سعادتها بالاستماع إلى مقترحات الأعضاء، وأكدت ضرورة وضع خطة عمل مستقبلية تلبي احتياجات العاملين.



جانب من الإجتماع

وأكد محسن جبر، الأمين العام المساعد وأمين العروض والمزايا، أن الأمانة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير عروض تلبي احتياجات العاملين وأسرهم، فيما شدد علي حسن، أمين الصندوق المساعد، على أهمية التدريب والتثقيف ودور النقابة في تنمية الكوادر النقابية.

وأثنى علاء زكي، عضو المجلس التنفيذي وأمين العضوية والتنظيم، على جهود الأمانة في زيادة العضوية واستخراج أكبر عدد ممكن من بطاقات العضوية، التي تتيح للعاملين الاستفادة من خدمات النقابة المتنوعة.

وفي ختام الاجتماع، استمع رئيس النقابة والأمين العام إلى مطالب ومقترحات الحضور، مؤكدين اهتمام النقابة بجميع هذه المطالب والعمل على دراستها وتنفيذها، مع وعد بعقد لقاءات دورية مستمرة لمتابعة المستجدات.



اجتماع نقابة العاملين بالبترول



