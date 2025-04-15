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وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث

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  • وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث 1/2
  • وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:34 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تشمل :-


- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.


اعراض مابعد سن الانجاب

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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