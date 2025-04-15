شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:34 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تشمل :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما - نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد - الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير - هشاشة العظام - جفاف في المهبل - التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية - الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة) - زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم وتابعت وزارة الصحة والسكان: تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.

اعراض مابعد سن الانجاب

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز