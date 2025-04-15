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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:34 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تشمل :-
- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما
- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد
- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير
- هشاشة العظام
- جفاف في المهبل
- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية
- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)
- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.
اعراض مابعد سن الانجاب
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