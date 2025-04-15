شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يرفع معدلات الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم وتابعت وزارة الصحة : الكشف المبكر والفحوصات الدورية للسيدات وعلاج الآفات السرطانية يحموا من الإصابة بسرطان عنق الرحم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان

وأوضحت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الحصول على خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، تبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابعت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد تحديد المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

ولفتت نيرڤانا إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.