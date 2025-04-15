شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية المشاركة فى صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من الأقباط عن كيفية المشاركة في حضور صلوات الجمعة العظيمة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إذ تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استعدادات مكثفة لاستقبال هذه المناسبة الدينية الهامة، وسط شعبي كبير.

وكانت قد أعلنت الكنيسة، عن كيفية المشاركة، لحضور صلوات الجمعة العظيمة الموافق 18 أبريل 2025:

- يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

تنظيم الدخول والمشاركة:

- غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب.

- تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن.

- نرجو من جميع الحضور الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.



تنبيهات مهمة:

- لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع.



موعد فتح الأبواب:

- تفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت.

- سيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.