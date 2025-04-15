شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استلام القمح المحلى اليوم من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين في استلام القمح المحلى من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الثلاثاء بعد افتتاح الوزارة الموسم من محافظة الفيوم ويتم استلام القمح بسعر 2200 جنيها للأردب ،

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بـ توريد القمح المحلى من المزارعين وتذليل أي عقبات تواجه التوريد خاصة في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المزارعين

وجهزت وزارة التموين نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بسعر الاردب 2200 جنيها بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى ،مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية .