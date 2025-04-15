شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 15 درجة.

سوهاج

العظمى 28 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 29 درجة.

الصغرى 15 درجة.

أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 17 درجة.