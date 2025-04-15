شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب فى بعض محلات الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحى الشرابية دون إصابات أو وفيات ، وجاري أعمال التبريد .

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .







