أخبار مصر

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات

0 نشر
0 تبليغ

  • محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات 1/3
  • محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات 2/3
  • محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: السيطرة على حريق مغالق الخشب بالشرابية دون وفيات أو إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 07:40 ص

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب فى بعض محلات الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحى الشرابية دون إصابات أو وفيات ، وجاري أعمال التبريد .

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .

1d803dae-829c-48fa-953a-e326d618c1ba
 

 

6a11d233-ba89-4cc2-bd10-d9fa62846f1e
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements