شكرا لقرائتكم خبر عن من هم الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عزيزة صلاح الدين الباحث بـ معهد تكنولوجيا الأغذية أن داء السكري من النوع الأول هو اضطراب مناعي ذاتي، حيث يُتلف الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المسئولة عن إنتاج الأنسولين وبالتالي يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من هرمون الأنسولين.

وأضافت أن داء السكري من النوع الأول هو الأكثر شيوعًا لدى الأطفال وهو لا ينتج عن نظام الطفل الغذائي أو أي قرارات أخرى متعلقة بنمط حياته، وليس للأطفال أي سيطرة على إصابتهم به إلا أن بعض الأطعمة تؤثر على مستوى السكر في الدم بطرق مختلفة، ومن المهم الانتباه لذلك.

وفى التقرير التالى نتعرف على اجابة السؤال الذى يطرحه البعض عن الأطفال المُعرضون لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول؟

يكون الطفل أكثر عُرضة لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول في الحالات التالية:

1- وجود فرد من العائلة مُصاب بهذه الحالة.

2- الانتماء الى العرق الأبيض.

3- العمر بين 4 و6 سنوات، أو بين 10 و14 عامًا.

ما هي أعراض داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال؟

غالبًا ما يظهر داء السكري من النوع الأول فجأة. قد تبدو أعراضه لدى الأطفال كأعراض الإنفلونزا. تختلف الأعراض من طفل لآخر وتشمل:

1- ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم والبول عند فحصها

2- عطش غير طبيعي

3- فقدان السوائل (الجفاف)

4- كثرة التبول (قد يحتاج الطفل الصغير لتغيير حفاضاته مرات أكثر أو قد يبدأ الطفل المُدرّب على استخدام المرحاض بتبليل ملابسه أو فراشه)

5- جوع شديد مع فقدان الوزن

6- فقدان الشهية لدى الأطفال الصغار

7- ضبابية الرؤية

8- غثيان وقيء

9- ألم في البطن



