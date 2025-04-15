شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أضرار زيادة أو انخفاض الوزن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 15 أبريل 2025 07:30 ص
قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن زيادة الوزن أو انخفاضه يعرض الإنسان إلى عوامل خطر كبيرة للإصابة بأمراض مثل :
1- نقص الفيتامينات
2- القلب والأوعية الدموية
3- السكر
4- السرطان
وأضافت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاهتمام باتباع نظام صحي متكامل والذي يشمل
- التغذية السليمة
- ممارسة النشاط البدني
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