أخبار مصر

وزارة الصحة توضح أضرار زيادة أو انخفاض الوزن.. تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

وزارة الصحة توضح أضرار زيادة أو انخفاض الوزن.. تفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أضرار زيادة أو انخفاض الوزن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 07:30 ص

 قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إن زيادة الوزن أو انخفاضه يعرض الإنسان إلى عوامل خطر كبيرة للإصابة بأمراض مثل : 

1-  نقص الفيتامينات

2- القلب والأوعية الدموية

3-  السكر

4-  السرطان

وأضافت وزارة الصحة والسكان إنه يجب الاهتمام باتباع نظام صحي متكامل والذي يشمل

- التغذية السليمة

- ممارسة النشاط البدني

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements