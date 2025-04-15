شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل بزيادة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدا وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر إبريل 2025 بالزيادة الجديدة التى أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم، ويبدأ المستفيدون الصرف فى الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة "جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة "كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عمليات الصرف.