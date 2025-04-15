شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تواصل الجهود للسيطرة على حريق مغالق الخشب فى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، جهودهم للسيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب فى منطقة عزبة الورد بالشرابية، والذى بدأ فجر اليوم الثلاثاء.



ووصل عدد من قيادات محافظة ومديرية أمن القاهرة، لمتابعة جهود محاصرة النيران، حيث يواجه رجال الحماية صعوبة فى محاصرتها لكون المنطقة تحتوى على كميات كبيرة من الأخشاب، كما تواجد عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، لتقديم الإسعافات اللازمة لأى مصاب، خاصة مع انتشار الدخان بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن مغالق الخشب التى اشتعل بها الحريق تقع وسط منطقة سكنية.



وفصل مسئولوا محافظة القاهرة الكهرباء عن المكان، لحين محاصرة الحريق، كما تم، إخلاء الشوارع المحيطة من الإشغالات لتسهيل وصول سيارات الإطفاء.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بمغالق الأخشاب، فى عزبة الورد بالشرابية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجارى السيطرة على النيران وإخمادها، وتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

