شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل غذاءك متوازنا وصحيا؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لكى يكون الغذاء صحى ومتوازن وتابعت وزارة الصحة : ينبغى أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب أن يكون الغذاء بالكمية اللازمة للاحتياجات اليومية والطاقة المبذولة كما يجب أن يكون الطعام نظيفًا لتجنب حدوث التسمم الغذائي.

وقالت يحب إن تنويع الأطعمة ولا تعتمد على نوع واحد فقط من الطعام، بل يتم تناول مجموعة متنوعة من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وأوضحت أهمية الإكثار من الخضار والفواكه والابتعاد عن الأطعمة المعالج مع استخدام الدهون الصحية وتقليل السكر والملح.

وأشارت يجب شرب كمية كافية من الماء 6-8 أكواب من الماء يوميًا.