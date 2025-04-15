شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تستعد لإطلاق قمر التنمية الأفريقى بشراكة مع 5 دول والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وكالة الفضاء المصرية ضمن خطتها لهذا العام 2025، لإطلاق قمر التنمية الأفريقى، والذى يعتبر أحد أهم مشروعات الوكالة والمقرر إطلاقه خلال هذا العام .

ومن المخطط بنهاية هذا العام إطلاق قمر التنمية الإفريقى والذى يأتى بالشراكة بين مصر وكينيا وأوغندا ونيجيريا.

و "قمر التنمية الإفريقي" هو معني بدراسة التغيرات المناخية من طراز أقمار نانوسات، ويتم تنفيذه بالتعاون مع 5 دول إفريقية هي كينيا، وغانا، وأوغندا، ونيجيريا وجنوب السوادن".

وإمتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدولة المصرية، وقد خطت مصر خطوات ثابته فى سبيل تحقيق ذلك.

ويعتبر توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية من أهم الملفات على أجندة وكالة الفضاء المصرية ، وأن تصبح مصر رائدة وتستعيد دورها الريادى في الشرق الأوسط في مجالات الفضاء.