شكرا لقرائتكم خبر عن متسلقة جبال مصرية: جواز السفر المصري أنقذنى من موقف خطير فى نيبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منال رستم، أول مصرية تصعد إلى أعلى قمة جبلية فى العالم، عن مفاجأة غير متوقعة أنقذتها من موقف صحى صعب أثناء مغامرتها الأخيرة فى جبال نيبال.

وقالت منال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر شاشة ON:"كنت على ارتفاع 5180 قدم عندما شعرت باختناق فى صدرى ونقص شديد فى الأكسجين. المدرب قال لى أن نزولى من هذا الارتفاع لا يمكن أن يتم إلا بطائرة هليكوبتر، لكن الأمر كان يتطلب وجود تأمين صحى شامل."

وأضافت:"لم أكن أعرف أن كان عندى تأمين أم لا، لكنى قدمت جواز السفر المصرى، وفوجئت أن فى الصفحة الأخيرة موجود تأمين صحى."

وأكدت أن هذا التأمين أنقذها من دفع تكاليف طائلة، حيث تم نقلها فعلياً بطائرة هليكوبتر، وأُجريت لها التحاليل والأشعة اللازمة، والتى أثبتت إصابتها بـ"نزلة شعبية حادة".

واختتمت: "التكاليف وصلت إلى 5 آلاف دولار تقريبًا، ولم أدفع دولارًا واحدًا... كل شيء كان على حساب التأمين."