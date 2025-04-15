شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنه يريد زيارة المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة تجري بشأن غزة ويدرك أن الإسرائيليين يرفعون سقف مطالبهم، ومفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر.

وتابع أن ترامب منذ تجدد العدوان على غزة أعطى نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين وهذه المهلة أصبحت في نهايتها، وحماس تعلم جيدا قيمة الوقت الآن وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا.

وأوضح أن ترامب بتفاوضه الآن مع إيران يفعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق.