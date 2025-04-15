شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: تسلمنا مقترحا من الوسطاء وسنقدم الرد فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس قالت، إن قيادة الحركة تدرس المقترح الذي تسلمته من الوسطاء وستقدم ردها عليه في أقرب وقت فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجددت حماس تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

قالت حماس أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التوصل إلى صفقة تبادل حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وكانت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية قالت إن مصر وقطر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وينتظران ردها في أقرب فرصة.