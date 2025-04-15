شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:52

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 3:50

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 16: 3

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:26

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