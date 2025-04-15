شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:43
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:52
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:50
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:27 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:26
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