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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 15-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:57  ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء  7:43


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:00 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:52
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:40  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:50
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة  العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:27 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02  ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:26

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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