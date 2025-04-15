شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام عين شمس يطلقون مبادرة لتحويل مشروعات التخرج لفرص استثمار حقيقية. والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مجموعة من طلاب إعلام جامعة عين شمس عن إطلاق حملة تطبيق "Univest"، المنصة الرقمية التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلاب والمستثمرين على حد سواء، من خلال تحويل مشروعات التخرج إلى فرص استثمارية حقيقية، وذلك في مشروع تخرج جديد بالكلية.

التطبيق يقدّم فرصة غير مسبوقة للمستثمرين لاكتشاف أفكار مبتكرة من داخل الجامعات، والتواصل المباشر مع أصحابها من الطلبة. وفي المقابل، يوفّر للطلاب مساحة آمنة واحترافية لعرض مشاريعهم، والحصول على دعم مادي ومعنوي يسهم في تطويرها وتنفيذها.

فريق "Univest" أوضح أن التطبيق يسعى إلى كسر الحواجز بين التعليم وسوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار والريادة لدى الشباب، من خلال تسليط الضوء على المشاريع التي تستحق أن ترى النور.

ويأمل أن يكون التطبيق نقطة انطلاق فعلية لآلاف المشاريع التي لطالما بقيت حبيسة الأدراج، وتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.