شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن نسب تنفيذ محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة النقل عن نسب مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث نشرت الوزارة صور توضح تقدم العمل في المشروع وبدء تنفيذ البنية الفوقية للمشروع، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم.

ويتم تنفيذ المحطة على رصيف بطول 1200 متر، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680 متر، وعمق 18 متر، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية .

ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

وتم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.



جانب من المحور



محطة تحيا مصر 2