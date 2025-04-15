شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنفذ فعاليتين تنمويتين في المنوفية وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية الأورمان اليوم الإثنين، عددًا من الأنشطة التنموية والخدمية التي استهدفت دعم الفئات الأولى بالرعاية في محافظتي المنوفية وأسيوط.

ففي محافظة المنوفية، وتحديدًا بمركز الباجور، أقامت الجمعية معرضًا للملابس المجانية استفاد منه 565 مواطنًا من قرى: العطار، المنشية الجديدة، كوم الضبع، عزبة القصاصين، عزبة المزايدة، عزبة الإصلاح الزراعي، وعزبة أبو إبراهيم. جاء هذا النشاط في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفي محافظة أسيوط، نفذت الجمعية مبادرة غذائية كبرى تم خلالها توزيع 100 ألف كيلوجرام من البطاطس على نحو 20,000 أسرة في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتأمين الغذاء وتقديم الدعم العيني للأسر المستحقة.

وتأتي هذه الأنشطة استمرارًا للدور التنموي والخدمي الذي تضطلع به مؤسسات التحالف الوطني، تعزيزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.