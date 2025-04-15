شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مصنع لإنتاج السوست بكل أنواعها بدعم من المشروعات الصغيرة على شاشة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

رصد برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، تفاصيل أحد المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال يوسف خالد رئيس إدارة مصنع سوست بالعاشر من رمضان: "إنه تم افتتاح المصنع منذ عام 1982 وهو المصنع الوحيد فى مصر لإنتاج السوست بكافة أنواعها وأحجامها، وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تغطية الإنتاج المحلى والتواجد فى أهم أسواق الملابس فى العالم فى تركيا".

وأضاف يوسف خالد أن المصنع هو الوحيد الذى ينتج سوست ملابس، حيث نقوم بتصنيع سوست عضم وبلاستيك ونحاس وألومنيوم، وأنواع السوست لكافة الملابس.

ولفت يوسف خالد إلى أن جهاز تنمية المشروعات وفر لنا فرص عمل عن طريق افتتاح مدرسة نموذجية لتقوية القوى الإنتاجية الخاصة بالمصنع، مما دفعنا لافتتاح أفرع داخل مصر وخارجها.



