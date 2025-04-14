شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود إتاحة تمويلات توفير مخزون من المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن إتاحة التمويلات اللازمة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية المختلفة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم بحث جهود التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والبترول من أجل إتاحة التمويلات المطلوبة لتوفير مخزون من المنتجات البترولية لاستخدامات المواطنين وكذا القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع ناقش أيضًا سُبل دفع جهود زيادة الاستثمارات في إنتاج البترول والغاز، وكذا موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بما يُسهم في زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.