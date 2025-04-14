شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لجميع الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى 2025، لجميع الشعب بعد اعتماده رسميا من وزارة التربية والتعليم.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات طلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025، حيث من المقرر أن تنطلق الاختبارات بداية من 29 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبة الثانوية الفنية المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أو أى وسيلة غش أخرى، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الشهادة الفنية، وأى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول سيتم حرمانه من الامتحان وعدم السماح له بدخول امتحان الدور الثانى والعام المقبل.