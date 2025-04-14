شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب باكيات مفقودة وحواجز خرسانية بمحورى 26 يوليو وصفط اللبن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية بعدة محاور مرورية هامة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تعزيز إجراءات السلامة العامة ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة.

وشملت الأعمال تركيب عدد 2 باكية حديد بمحور 26 يوليو أمام محطة الصرف أعلى شارع السودان، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وضمت الأعمال استكمال صب حواجز خرسانية نيوجيرسي على محور صفط اللبن بدلًا من الأسوار الحديدية المفقودة، بما يعزز من مستوى الأمان على المحور ويمنع الحوادث والإنزلاقات.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الحيوية، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.



تركيب الباكيات



جانب من التركيب



جانب من تركيب باكيات مفقودة وحواجز خرسانية