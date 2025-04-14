شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على الترع ومصارف المياه فى العياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، باستمرار التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

وفي هذا الإطار، نفذت هندسة ري العياط، قرارات إزالة لتعديات على الترع ومصارف المياه، ضمن أعمال الموجة الـ25 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس عبد الحميد مصطفى رئيس الإدارة المركزية، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، والمهندسة منى أحمد عبد الستار مدير هندسة ري العياط.

وشهدت الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة، عبارة عن مباني متوسطة وضعيفة بقرية كفر عمار، ومواسير سحب مياه في قرية القطوري، وذلك بقيادة المهندس بهاء عيد الدهشوري، ونائب رئيس مجلس مدينة العياط المهندسة إسراء لبنة، وقوات الأمن وقوة من مركز شرطة العياط تحت إشراف العقيد أحمد الجبالي مأمور المركز، والرائد محمود خليل نائب مأمور المركز.



قرارات الإزالة على الترع



جانب من تنفيذ قرارات الإزالة



قرارات إزالة



