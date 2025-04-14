مصر وكوريا تحتفلان بمرور 30 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر وكوريا اليوم الاثنين، بمرور ثلاثين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة أن علاقات البلدين الصديقين شهدت تطوراً مستمراً وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وتمثل هذه المناسبة محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية، إذ تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والكوري، والإرادة السياسية المشتركة لتعزيز وتعميق التعاون على نحو يلبي طموحات البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود الرامية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار.

وأعربت مصر عن تطلعها لمواصلة التعاون المشترك مع كوريا من أجل استكشاف مزيد من الفرص للتعاون تساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة إلى آفاق أرحب، وإعطاء قوة دفع إضافية لمزيد من التقدم والازدهار، وبما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.