شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة Ready to Work لدعم جاهزية الطلاب للانضمام لسوق العمل بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز توظيف بجامعة عين شمس خلال شهرى أبريل ومايو 2025 النسخة الأولى من مبادرة Ready to Work لدعم مهارات طلاب جامعة عين شمس من السنوات الدارسية النهائية والتأكد من جاهزيتهم للإنضمام لسوق العمل.

تهدف المبادرة إلى تقديم جلسات تدريبية بجميع كليات الجامعة لطلاب السنوات الدراسية النهائية لتعريف الطلاب بمهارات كتابة السيرة الذاتية، والإستعداد لعقد المقابلات الشخصية بالإضافة إلى إستراتيجيات البحث عن عمل وغيرها من المهارات التوظيفية التى تساهم فى حصوله على فرصة عمل، حيث سيتم تقديم تلك الجلسات بالشراكة مع خبراء ومدراء الموارد البشرية من الشركات المختلفة.

تأتى تلك المبادرة فى إطار إستراتيجية مركز التوظيف التى تهدف إلى زيادة أثر الأنشطة والبرامج التى تساهم فى التأكد من جاهزية الطلاب ومواكبتهم للتطورات السريعة المطلوبة فى سوق العمل.