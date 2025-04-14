شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد ملف تقنين الأراضي وتعزيز الخدمات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ملفات التعاون بين الوزارة والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة للتيسير على مزارعي المحافظة.

تناول اللقاء، ملف تقنين الأراضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، في مساحة الـ 48 ألف فدان في سهل الطينة لتشجيع المزارعين والمستثمرين في هذه المنطقة، واتفاق الوزير والمحافظ على استخراج العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي وتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل.

أكد الوزير والمحافظ أيضا على أهمية التعاون في زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كل القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي.

ووجه وزير الزراعة قيادات مركز البحوث الزراعية والصحراء وقطاعى الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وهيئة الخدمات البيطرية، بزيادة القوافل البيطرية والإرشاد الزراعي للمحافظة.

وبحث وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد كذلك تطوير المجازر وزيادة الخدمات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة حيث اشاد المحافظ بالجهود التى بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر رمضان .

وفي نهاية الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كل الأصعدة.

