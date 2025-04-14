شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مشروعات البنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة تهدف لتحسين المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، في الحفل الختامي الذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي في 6 محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الجيزة، أسيوط)، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من المحافظين، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي شركاء التنمية في مصر، ونواب المحافظين، وممثلي عدد من الوزارات.

وأكد محافظ الجيزة، أن دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة المناطق المستهدفة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما تسهم هذه المشروعات في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تشمل العمل اللائق والنمو الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات المنفذة وصلت قيمتها الإجمالية إلى حوالي 54 مليون جنيه، واستفاد منها أكثر من 300 ألف مواطن، واستهدفت تحسين البنية التحتية، حيث تم تنفيذ شبكات مياه الشرب بأطوال 10.8 كم، وشبكات صرف صحي بطول 2.84 كم، ورصف شوارع بالأسفلت بمساحة 17850 م²، وتبليط شوارع بالإنترلوك بإجمالي مساحات 47776 م²، وترميم وصيانة 11 مدرسة لتحسين المناخ التعليمي، لافتًا أن المشروعات أتاحت 873 فرصة عمل.

وفي ختام الحفل، تسلم محافظ الجيزة، درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي، تقديرًا لجهوده في دعم ونجاح برنامج التنمية المجتمعية.



جانب من الحفل