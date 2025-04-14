شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات استقبال البابا تواضروس للمهنئين يوم عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي تنويهًا بخصوص استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين يوم عيد القيامة المجيد، موضحًا أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيستقبل المهنئين بالعيد المجيد صباح يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفقًا للترتيبات التالية:

- من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا: استقبال الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة.

- من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا: استقبال السادة المسؤولين والشخصيات العامة.

تنظيم الدخول عبر البوابات:

- بوابة (1) بشارع رمسيس مخصصة لدخول:

• الآباء المطارنة والأساقفة

• السادة المسؤولين

• الإعلاميين

• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة (2) بشارع رمسيس، بعد كنيسة البطرسية، مخصصة لدخول:

• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة

- بوابة (3) بشارع مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

• كافة أبناء الكنيسة الوافدين إلى الكاتدرائية

• شعب كنيسة الأنبا رويس.