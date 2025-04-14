شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: تشغيل برج إشارات الإسماعيلية الإلكتروني ضمن خطة التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو والشركات التابعة، عن دخول برج إشارات الإسماعيلية الإلكتروني الخدمة رسميا، صباح اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في تمام الساعة الثانية صباحا، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتحديث وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح فكرى، أن تشغيل البرج تضمن تفعيل أنظمة الإشارات الإلكترونية الحديثة في محطة الإسماعيلية، ومحطة الجلاء، ومزلقان الشيخ زايد، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، بسرعة إنهاء عملية التحول من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني.

وأشار إلى أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لاستكمال باقي مراحل خطة الهيئة لتطوير أبراج الإشارات والمزلقانات، بما يسهم في تعزيز السلامة وتحسين كفاءة التشغيل على خطوط السكة الحديد.