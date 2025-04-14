شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة: تعزيز الانضباط فى المدارس خطوة نحو تعليم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة بعدد من المدارس التابعة لإدارتي جنوب الجيزة والدقي، لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباطها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة المنيب الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة، أكد ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس لضمان انتظام الطالبات ومتابعة سلوكهن.

وشدد على أهمية تواجد مسؤول الأمن عند البوابة لضمان الحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه بتفعيل جروبات أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحفيز الطلاب على الحضور المنتظم، والتأكد من سير التقييمات بشكل صحيح ودقيق.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمديرة مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية، تقديرًا لجهودها في تحسين مستوى الانضباط والنظافة في المدرسة.

وأكد أهمية الاستمرار في التقييمات المستمرة، بهدف رصد مستوى أداء الطلاب ورفع مستوى تحصيلهم العلمي.

وخلال زيارته لمدرسة طه حسين الإعدادية بنين، نبه على تحسين مستوى النظافة العامة داخل المدرسة وتعزيز حضور الطلاب.

وشدد على تفعيل الأنشطة المدرسية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب ورفع مستوى مشاركتهم في الحياة المدرسية.

وأشاد وكيل الوزارة، بإدارة مدرسة ناصر الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، لجهودها في تحسين النظافة، مع التأكيد على ضرورة زيادة التواصل مع أولياء الأمور من خلال الجروبات المدرسية بهدف ضمان حضور الطلاب بانتظام والمساهمة في نجاح العملية التعليمية.

وأشاد "عطية" بجهود مدير مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود، في تحقيق الانضباط داخل المدرسة، مما ساهم في تنظيم العملية التعليمية وضمان الحضور المنتظم للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة خلال جولته، إلى أن التعاون المشترك بين المعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور يعد العامل الأساسي وراء تحسين جودة التعليم في مدارسنا.

وأكد أن العملية التعليمية في الجيزة تسير بخطى ثابتة نحو النجاح والتفوق من خلال تحقيق الانضباط المدرسي والتواصل المستمر مع أولياء الأمور.