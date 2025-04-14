شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تطالب بتكليف خريجى 2023: مستشفيات جامعية تخلو من ممارسي تخصصاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، بسرعة التدخل لتكليف دفعة كليات العلاج الطبيعي ( الحكومية والخاصة ) لسنة 2023.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، ضرورة اتخاذ قرارات بالتكليف للخريجين للعمل داخل جميع المستشفيات الجامعية بالأقسام الداخلي الطبية المتنوعة، والجراحات بجميع أنواعها -الباطنة - العنايات المركزة - العظام - الأطفال - الأعصاب – العيادات، وغيرها، وكذلك مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها بالأقسام الداخلي، حيث إن هناك إحصاء دقيقا صادرا من قبل أمين المجلس الأعلى للجامعات كما أن هناك رصدا للعديد من المستشفيات الجامعية ليس لديها ممارسي العلاج الطبيعي ورصيدها ( صفر ) من الخريجين، وأشارت إلى أن ذلك يتفق مع ما ورد بطلب إحاطة بمجلس النواب.