شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 إلى السبت 19 أبريل 2025.

وتشهد هذه الفترة طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

الاثنين 14 ابريل 2025

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



الثلاثاء 15 ابريل والأربعاء 16 ابريل 2025

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .



اعتباراً من الخميس 17 أبريل ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة، ودرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (30:28 ) السواحل الشمالية من (25:24 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 36:35) درجة.

ويشهد اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.