شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للطالبات الوافدات، برعاية من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

وذلك ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة؛ التي تقيمها وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين، الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم؛ بهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

ويستضيف المعسكر (50 ) من الطالبات الوافدات المسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، واللاتي يدرسن بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة.

وتنطلق فعاليات المعسكر، يوم الأربعاء الموافق 16/ 4/ 2025 م، وحتى السبت الموافق 19/ 4/ 2025م.

ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية، والدينية بمحافظة الإسكندرية.

على أن يكون السفر إلى الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة، صباح الأربعاء المقبل الموافق 16 /4 /2025م من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.