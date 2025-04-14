شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور شيخ الأزهر الشريف للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

زار اليوم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته بعد عودته إلى مكتبه، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والخادم العلماني سليم واصف.

وأعرب رئيس الأساقفة سامى فوزى، عن سعادته البالغة بعودة فضيلته إلى ممارسة مهامه، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف، والتي تعززها مبادرات المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

وتقدم رئيس الأساقفة بخالص التعازي والمواساة في رحيل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، داعيًا الله أن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره للدعم والتشجيع المستمر الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف للمركز المسيحي الإسلامي، خاصة في مختلف أنشطته وفعالياته.