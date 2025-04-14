شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل البري: رفع تعويض الوفاة بسبب الحوادث لـ100 ألف جنيه بدءا من مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، رفع قيمة التعويض المقدم من صندوق الحوادث والكوارث في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مايو 2025.

كما قرر المجلس رفع قيمة التعويض في حالة العجز الكلي من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادات لن يترتب عليها أي أعباء إضافية على المشتركين خلال الفترة الحالية.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن القرار يأتي في إطار حرصها على دعم العاملين في القطاع وتوفير مظلة حماية أكبر لأسرهم في حال تعرضهم لحوادث أو إصابات عمل.